Frauen-Champions-League: FC Bayern erkämpft Remis bei AS Rom

Nationalspielerin im Bayern-Trikot: Torjägerin Lea Schüller gegen AS Rom in ihrem Element.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben dank Lea Schüller die Chance auf das Viertelfinale der Champions League gewahrt. Die Nationalspielerin traf in einer turbulenten Schlussphase bei der AS Rom doppelt (87./90.+6), am Ende stand ein 2:2 (0:1). Dadurch spielen die Bayern in der engen Gruppe C weiterhin um den Einzug in die K.o.-Runde.