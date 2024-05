1996/97: Borussia Dortmund - Juventus Turin 3:1 (Olympiastadion in München)

1998/99: Manchester United - FC Bayern München 2:1 (Camp Nou in Barcelona)

2000/01: FC Bayern München - FC Valencia 1:1 n. V., 5:4 i. E. (Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand)

2001/02: Real Madrid - Bayer 04 Leverkusen 2:1 (Hampden Park in Glasgow)

2009/10: Inter Mailand - FC Bayern München 2:0 (Estadio Santiago Bernabéu in Madrid)

2011/12: FC Chelsea - FC Bayern München 1:1 n. V., 4:3 i.E. (Fußball-Arena in München)

2012/13: FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (Wembley-Stadion in London)

2019/20: FC Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0 (Estádio da Luz in Lissabon)

2023/24: Borussia Dortmund - Real Madrid (Wembley-Stadion in London)