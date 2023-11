Champions League: Bayern-Frauen landen Coup bei PSG

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den ersten Sieg in der diesjährigen Gruppenphase der Champions League gelandet. Der deutsche Meister und Bundesliga -Tabellenführer setzte sich am Donnerstagabend nach einem effektiven und konzentrierten Auftritt mit 1:0 (1:0) bei Paris St. Germain durch. Die Schwedin Magdalena Erikson erzielte das Tor des Tages in der 21. Minute für die Münchnerinnen.