Nationalspielerin Paulina Krumbiegel brachte die TSG Hoffenheim mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 21. Minute in Führung. Michaela Specht erhöhte per Handelfmeter auf 2:0 (70.). Nach einer Gelb-Roten Karte für Hoffenheims Franziska Harsch (77.) brachte die ehemalige TSG-Spielerin Jule Brand die Favoritinnen noch einmal heran (88.). Alexandra Popp, Kapitänin des VfL und des deutschen Nationalteams, musste bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Sie hatte sich ohne Einwirkung einer Gegnerin an der Wade verletzt.