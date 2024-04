Nach feiner Hereingabe war der eingesprungene Joshua Kimmich (64.) per Kopf zur Stelle, wuchtete den Ball in die Maschen und belohnte seine starke Leistung. Kurz darauf hätte Leroy Sané (66.) sogar noch erhöhen können, doch in Rücklage setzte er den Ball über das Tor (66.). Von den Gunners kam in der zweiten Halbzeit deutlich zu wenig - die Münchner ließen kaum etwas zu, auch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz war bei Arsenal komplett abgemeldet. So blieb es beim 1:0 und dem Halbfinalticket für den deutschen Rekordmeister.