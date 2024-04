In einer magischen schwarz-gelben Nacht hat sich Borussia Dortmund zurück in den Hochadel des europäischen Fußballs gezaubert - nun reift sogar der Traum vom neuerlichen Endspiel in Wembley. Mit der Kraft der Gelben Wand rang der BVB am Dienstag Atletico Madrid unwiderstehlich mit 4:2 (2:0) nieder und zog in einem Achterbahn-Drama erstmals seit 2013 ins Halbfinale der Champions League ein. Dort geht es gegen Paris St. Germain.