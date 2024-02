Olympia-Quali: Hrubesch will mit DFB-Frauen nach Paris

Doppelchance aufs Olympia-Ticket

Harmonie zwischen Team und Trainer wird es brauchen, um im erstmals ausgespielten Final Four der Frauen-Nations-League die Doppelchance auf die zwei europäischen Startplätze für Olympia in Paris zu ergattern.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat unter der Leitung von Trainer Horst Hrubesch weiterhin die Möglichkeit, sich für die olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. 02.12.2023 | 1:00 min

Zunächst bietet das Halbfinale in Lyon gegen Frankreich am 23. Februar (21 Uhr, ARD) die erste Möglichkeit. Ansonsten wäre das Spiel um den dritten Platz in Sevilla gegen Spanien oder in Heerenveen gegen die Niederlande fünf Tage später die zweite Option.

Hrubeschs Hintertürchen

Jill Ellis und Colin Bell im Gespräch

Champions League ohne Bundesliga-Klub

Hrubesch will sich bei dieser Personalie ("das muss Nia Künzer dann mit Herrn Rettig machen") grundsätzlich nicht einmischen, nur so viel: "Es muss halt zusammenpassen. Die Kombination ist der entscheidende Faktor."

Im ersten Länderspiel des Jahres steht nach dem Ausscheiden aller Bundesligisten in der Champions League die internationale Konkurrenzfähigkeit auf dem Prüfstand, wobei Hrubesch nicht alles "so negativ" sieht. Der FC Bayern sei gegen den französischen Spitzenklub Paris St. Germain unglücklich ausgeschieden; eine "Momentaufnahme", die auch bei den Männern schon passiert sei.

Viele Spielerinnen mit Wechselgedanken

Olympisches Dorf ist das Ziel

Auf Magull hat er übrigens genauso verzichtet wie auf Lena Lattwein, während dafür die Wolfsburger Vereinskollegin Vivien Endemann in den Kader rückte. Hrubesch sieht in der Offensivspielerin eine unverbrauchte Akteurin, "die auch mal was verändern kann". Könnte ja sein, dass sein Ensemble vor großer Kulisse in Lyon in Rückstand gerät.