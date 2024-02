Olympia 2024: Paris sucht Sicherheitspersonal

In Frankreich fehlen ohnehin schon jetzt 20.000 Sicherheitskräfte, 25.000 zusätzliche sollen obendrein für die Olympischen Sommerspiele in Paris ausgebildet werden. 05.02.2024 | 2:17 min

Noch sechs Monate sind es bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris . Ein Sportfest vor Postkarten-Kulisse, so plant es die Stadt. Insgesamt werden etwa 15 Millionen Besucher bei der Großveranstaltung vom 26. Juli bis 11. August erwartet.

Olympische Sommerspiele: Zehntausende Sicherheitskräfte fehlen

Doch schon vorab fehlten laut Berufsverband in der Sicherheitsbranche rund 24.000 Personen für dieses Jahr, allein für Olympia braucht es 20.000 weitere private Sicherheitskräfte. Dabei ist der Bedarf an Frauen besonders groß, denn nur sie dürfen Frauen abtasten. Zurzeit liegt ihr Anteil in der Branche aber bei nur 15 Prozent.