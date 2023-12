Olympia 2024: Welche Teams können es noch schaffen?

EM- und Olympia-Aus für U21-Fußballer

Die DFB-Frauen dagegen haben noch Chancen. Sie zitterten sich in der Nations League ins Final Four. Und hier werden im Februar die letzten zwei freien Tickets für Paris ausgespielt.

Die deutschen Fußball-Frauen bleiben trotz des 0:0 gegen Wales im Rennen um ein Olympia-Ticket, weil Dänemark im Parallelspiel ebenfalls nicht gewann. 05.12.2023 | 5:28 min

Titel oder Quali-Turniere für deutsche Handball-Teams

Die deutschen Handballerinnen sind bei der derzeit laufenden WM mit der maximalen Punkteausbeute in die Hauptrunde eingezogen. Der Titel würde die direkte Qualifikation für Olympia bedeuten. Gleiches gilt für die DHB-Männer bei der kommenden Heim-EM im Januar.

Erst "Mäuschenmodus", dann Topleistung - und doch wurde es am Ende nochmal eng. Am Ende stand für die DHB-Frauen ein 24:22 gegen Rumänien, auch dank Torfrau Katharina Filter. 08.12.2023 | 1:34 min

DBB-Männer qualifiziert - Frauen noch im Olympia-Rennen

Mit dem überraschenden Gewinn des WM-Titels haben sich die deutschen Basketballer in die Geschichtsbücher eingetragen. Das Ticket für Olympia 2024 hatte sich die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert schon durch den Einzug ins WM-Halbfinale als eines der beiden besten Teams aus Europa gesichert.

Die Basketball-Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder über ihr Erfolgsrezept für Gold, einen Schlüsselmoment vor der WM und ihre Hoffnung auf einen Basketball-Boom in Deutschland. 16.09.2023 | 45:18 min

Vom 8. bis zum 11. Februar wird die deutsche Auswahl in Belem (Brasilien) in einer Gruppe mit Brasilien, Serbien und Australien um einen Startplatz für die Sommerspiele in Paris spielen.