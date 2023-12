Handball: DHB-Frauen unterliegen den Niederlanden

Dämpfer statt Trostpreis: Deutschlands Handballerinnen haben einen versöhnlichen WM-Abschluss verpasst und das Turnier auf dem sechsten Platz beendet. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch verlor am Sonntag nach einer schwachen Vorstellung gegen die Niederlande mit 26:30 (7:16), erreichte aber dennoch das beste WM-Abschneiden seit Bronze vor 16 Jahren.

DHB-Frauen starten wieder schwach

Mit einem Blackout-Start und schwachen Abschlüssen erinnerte das letzte deutsche WM-Spiel stark an den Auftritt beim Viertelfinal-Aus gegen Schweden (20:27). Mehr als zwölf Minuten dauerte es bis die DHB-Frauen am Sonntag ihr erstes Tor erzielten, wegen etlicher Fehlwürfe war die Partie bereits zur Pause entschieden.

Der Traum von der ersten WM-Medaille seit 2007 ist für die deutsche Frauen-Handball-Nationalmannschaft geplatzt. Gegen Schweden unterlag das Team von Bundestrainer Gaugisch 20:27. 14.12.2023 | 1:31 min

"Gerade in der Anfangsphase waren uns die Niederlande deutlich überlegen", sagte Gaugisch niedergeschlagen und kritisierte die "vielen Fahrkarten. Insgesamt haben wir es heute individuell und als Mannschaft nicht geschafft zu bestehen."

Wir haben uns in der zweiten Halbzeit noch einmal rangekämpft und nicht aufgegeben. Das spricht für die Mannschaft.

Für zusätzlichen Frust sorgte die Verletzung von Viola Leuchter. Die 19 Jahre alte Rückraumspielerin musste in der 17. Minute beim Stand von 3:7 mit einer Verletzung am linken Knie vom Feld getragen werden. Beste Werferinnen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes waren vor 2.000 Zuschauern in der spärlich besetzten Jyske Bank Boxen noch Co-Kapitänin Alina Grijseels mit sechs und Antje Döll mit sieben Treffern.