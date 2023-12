Handball-WM: DHB-Frauen verpassen Halbfinale

Die DHB-Frauen unterliegen bei der WM gegen Schweden im Viertelfinale nach einer schwachen Vorstellung mit 20:27 (6:16) und spielen nun um die Plätze fünf bis sieben. 13.12.2023 | 0:40 min

Deutschlands Handballerinnen haben bei der WM in Skandinavien das Halbfinale deutlich verpasst und müssen weiter auf die erste WM-Medaille seit 2007 warten. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch unterlag in Herning im Viertelfinale gegen Schweden mit 20:27 (6:16).

Ich bin sehr enttäuscht. Wir haben nicht das auf die Platte bekommen, was wir können.

DHB-Frauen mit schwächster Turnierleistung

Vor rund 6.000 Zuschauern waren Co-Kapitänin Alina Grijseels, Amelie Berger und Viola Leuchter mit jeweils vier Toren beste Werferinnen im deutschen Team, das seine schwächste Turnierleistung bot. Für die DHB-Auswahl geht es am Freitag mit dem ersten Platzierungsspiel gegen Tschechien weiter, Schweden trifft in der Vorschlussrunde auf Olympiasieger Frankreich.

Durch die Niederlage, der zweiten im siebten Turnierspiel, endeten auch die Hoffnungen auf das erste Halbfinale bei einem großen Turnier seit 15 Jahren. Nach den drei siebten Plätzen zuletzt gelang der große Wurf wieder nicht. Immerhin: Die anvisierte Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier im Frühjahr kommenden Jahres hatte sich das Team bereits mit dem Einzug in die K.o.-Phase gesichert.

Schwedinnen in allen Belangen überlegen

"Alle sind Feuer und Flamme, dass es jetzt in die K.o.-Phase geht", hatte Emily Bölk vor der Partie gesagt. Man wolle "einen draufsetzen" und habe "die Qualität, Schweden zu schlagen". Davon waren Bölk und Co. am Mittwoch allerdings meilenweit entfernt.