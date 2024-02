Basketball - NBA: Schröder wechselt zu den Brooklyn Nets

Dennis Schröder spielt in der Basketball-Liga NBA ab sofort für die Nets aus Brooklyn.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder wechselt innerhalb der NBA von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets. Entsprechende Berichte von US-Medien bestätigte der Braunschweiger am Donnerstag.

Schröder trifft auf zwei US-Nationalspieler

Die Nets sind Schröders siebtes Team in der NBA. Seine Karriere begonnen hatte er bei den Atlanta Hawks. Danach spielte er für die Oklahoma City Thunder, die Los Angeles Lakers, die Boston Celtics, die Houston Rockets, erneut für die Lakers und seit Beginn der Saison für die Toronto Raptors in Kanada.

Nets kämpfen um Playoff-Teilnahme

In der Tabelle der Eastern Conference stehen die Nets knapp vor den Raptors und kämpfen um die Teilnahme an den Playoffs. Das Team hat 15 der vergangenen 20 Partien verloren. Die Nets geben in dem Tauschgeschäft mit Toronto Spencer Dinwiddie ab und bekommen im Gegenzug neben Schröder auch Thaddeus Young.