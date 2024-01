Luka Doncic: "Unglaubliche" 73 Punkte

Doncic übertrifft seinen alte Bestmarke locker

73 Punkte in einer Partie sind die vierthöchste Ausbeute in der Liga-Geschichte. Besser waren zuvor nur Wilt Chamberlain (100 Punkte), Kobe Bryant (81) und ein weiteres Mal Chamberlain (78).

Mavericks beenden schwarze Serie

Chamberlains Rekord aus dem Jahr 1962

Den Rekord hält Chamberlain. Am 2. März 1962 erzielte der legendäre Center für die Philadelphia Warriors (heute Golden State Warriors) gegen die New York Knicks exakt 100 Punkte. Am nächsten heran kommt Bryant (81 Punkte am 22. Januar 2006).