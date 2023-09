Beim Draft können sich die Teams der Liga die Rechte an verfügbaren Nachwuchsspielern erwerben. Die Veranstaltung findet in zwei Runden statt, in denen 60 Spieler ausgewählt werden können. Dabei hat jedes NBA-Team in jeder Runde einmal die Chance, einen Spieler auszuwählen. Die Reihenfolge des Drafts wird durch das Abschneiden der Teams in der vergangenen regulären Saison bestimmt. Playoffs-Platzierungen werden nicht beachtet. Die schlechtesten Mannschaften dürfen sich als erstes Spieler auswählen, während der Meister der vergangenen Saison in jeder Runde als letzter an der Reihe ist.