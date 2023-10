Zum Abschluss steht am Sonntagabend noch das Duell mit der Ukraine an (22.00 Uhr) an, doch mit 18 Punkten und fünf Zählern Vorsprung vor Brasilien ist der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) das Olympia-Ticket nicht mehr zu nehmen. Lediglich die besten zwei Teams der Achtergruppe sichern sich einen Platz für die Spiele in Paris. Zuletzt hatten die DVV-Männer 2012 in London an Olympischen Spielen teilgenommen.