Handball-EM 2020

Zwei Corona-Fälle im serbischen Team

Bei der Handball-EM der Frauen in Dänemark ist das erste Spiel der Serbinnen abgesagt worden. Nach der Ankunft des Teams am Donnerstag war eine Spielerin positiv auf das Coronavirus getestet worden, am Freitagnachmittag gab die EHF das zweite positive Ergebnis bekannt. Die Betroffenen befinden sich laut EHF in Quarantäne, alle anderen Teammitglieder hatten sich schon nach dem ersten Fall ebenfalls in Quarantäne begeben und sollen am Samstag noch einmal getestet werden. Die für Freitagabend vorgesehene Partie Serbiens gegen die Niederlande wird am Samstag (20.30 Uhr) nachgeholt.