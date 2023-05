Gespielt wird in insgesamt sechs deutschen Städten. Dabei ist das Fußballstadion in Düsseldorf Schauplatz des Eröffnungsspiels am 10. Januar 2024, für das bereits über 40.000 Tickets verkauft worden sind. Die weiteren Spiele in der Gruppe A (mit Deutschland) finden in der Mercedes Benz-Arena in Berlin statt, ebenso wie die Spiele der Gruppe D (mit Norwegen).