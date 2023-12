Vor Handball-EM - Gislason: Das Wichtigste kommt zuerst

Gislason: Nahziel Eröffnungsspiel

Und weil er bei WM 2007 in Deutschland Island als Trainer dabei war, ist ihm völlig bewusst, welch enorme Aufmerksamkeit bei der am 10. Januar beginnenden Heim-Europameisterschaft auf den deutschen Handball zukommen wird:

Nach seinen Zielen gefragt, will er nicht zu weit vorausschauen: "Viele haben darüber geredet, was unsere Träume sind", sagt der Isländer, als er seinen Kader für das Großevent vorstellt. Auch er sei zuversichtlich. Statt großer Worte aber ist ihm die erste Tat wichtiger:

Auftaktspiel vor 54.000 Zuschauern

Am 10. Januar, 20.45 Uhr ( ZDF live ab 20.30 Uhr ), geht es zum EM-Auftakt in Düsseldorfs Fußballarena gegen die Schweiz, vor einer Rekordkulisse mit 54.000 Zuschauern. Es folgen die Gruppenspiele in Berlin gegen Nordmazedonien und den Titelfavoriten Frankreich.

Kromer: Keine Zielvorgaben für Handball-Team

Eine echte Überraschung stellt die Nominierung des Hannoveraners Martin Hanne dar. Der Halblinke wird zum Team stoßen, wenn es am 27. Dezember in Frankfurt in die Vorbereitung startet. In den finalen Testspielen gegen Portugal in Flensburg (4. Januar) und in Kiel (6. Januar) wird er seine ersten Länderspiele absolvieren.