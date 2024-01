In der Schlussphase fehlte es der deutschen Offensive dann aber immer wieder an Tiefe und an Möglichkeiten, es kamen keine ordentlichen Abschlüsse mehr zustande. Gleichzeitig nutzten die Franzosen die deutschen Fehler eiskalt aus und spielten sich in Führung - mit 33:30 ging der Sieg schließlich an das Team von Guillaume Gille.