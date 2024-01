Im Duell zwischen Olympiasieger und Rekord-Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger sowie Rekord-Europameister Schweden erwischten die Skandinavier den besseren Start – auch aufgrund der Paraden von Torhüter Andreas Palicka. Doch dann schloss Frankreich auf und ging in Unterzahl erstmals in Führung. Schweden musste zwischenzeitlich fast acht Minuten auf einen Treffer warten, da sie entweder an Frankreichs Keeper Samir Bellahcene scheiterten oder es an Präzision im Abschluss mangelte. So bauten die Franzosen die Führung bis zur Halbzeit auf 17:11 aus.