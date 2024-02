Sieg gegen die Niederlande: DFB-Frauen bei Olympia dabei

Die wichtigsten Szenen vom 2:0-Sieg der DFB-Frauen im Spiel um Platz 3 der Nations League gegen die Niederlande. Originalkommentar Gari Paubandt. Expertin Kathrin Lehmann. 28.02.2024 | 6:22 min

Paris, wir kommen! Die deutsche Fußball-Nationalelf der Frauen hat sich durch einen 2:0-Sieg gegen die Niederlande Platz drei in der Nations League gesichert und gleichzeitig die letzte Chance genutzt, sich doch noch für Olympia 2024 zu qualifizieren. Klara Bühl (66.) und Lea Schüller (78.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Horst Hrubesch.

Abnutzungskampf mit vielen Fehlern

In Heerenveen entwickelte sich vor 20.500 Zuschauern von Beginn an ein echter Abnutzungskampf. Spielerische Feinheiten blieben auf der Strecke, beide Teams hatten große Probleme, den Ball über mehrere Stationen in den eigenen Reihen zu halten. Chancen resultierten fast nur aus Fehlern des Gegners: Nach einer verunglückten Faustabwehr von DFB-Keeperin Merle Frohms verfehlte Wieke Kaptein das Gehäuse nur knapp (7.), auf der Gegenseite köpfte Caitlin Dijkstra den Ball nach einer deutschen Ecke fast ins eigene Tor (12.).