Vor Showdown gegen Niederlande: Hrubesch wie immer gelassen

Offiziell ist es das Spiel um Platz 3 - tatsächlich aber ein Endspiel: das Endspiel um Olympia: Sollten die DFB-Frauen gegen die Niederlande gewinnen, sind sie in Paris dabei. 27.02.2024 | 1:30 min

Bei einer Niederlage ist für Hrubesch "Feierabend"

Der 72-Jährige weiß, dass in der Provinz Friesland viele Weichen gestellt werden – auch für seine Zukunft. An diesem Punkt stellte der Interimscoach am Dienstag klar: "Gesetzt den Fall, wir würden verlieren, wäre Feierabend." Er hoffe, dass der DFB dann einen Plan mit jemand habe, "langfristig die Mannschaft weiterzuentwickeln".

Erstaunliche Entwicklung im Nachbarland

Er werde, verriet Hrubesch auf der Pressekonferenz, auf jeden Fall die Olympischen Sommerspiele in Paris besuchen: Das steht so oder so auf dem Reiseplan. Er "würde es gerne mit den Mädels mache". Die Hürde ist hoch, weil sich der niederländische Frauen- und Mädchenfußball die vergangenen Jahre auf Verbands- und Vereinsebene kontinuierlich weiterentwickelt hat.

Jonker mit besonderem Bezug zu Deutschland

Nach einer bitteren Lehrstunde haben die DFB-Frauen ihre erste Olympia-Chance liegen lassen. Das Hrubesch-Team unterlag Frankreich im Halbfinale der Nations League mit 1:2 (0:2). 23.02.2024 | 7:06 min

Jonker froh für Perspektivwechsel

Jonker hat seinem Ensemble ansonsten ein stabiles Gerüst gegeben, überzeugt mit klaren Ansagen. Der 61-Jährige ist heilfroh über den Perspektivwechsel. Den prägnantesten Unterschied fasste er in der "Süddeutschen Zeitung" mal so zusammen: "Wenn Jungs oder Männer in eine Kabine kommen, ist immer klar: Sie selbst sind das Wichtigste. Ich will in diesem Verein spielen, ich will den Vertrag verlängern, ich will verkauft werden, ich will mehr Geld, ich will ein Auto – ich, ich, ich."