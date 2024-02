DFB-Frauen: Lena Oberdorf - Wandlerin zwischen den Welten

Man wolle in diesem wegweisenden Spiel um den dritten Platz des Final Four der Nations League vor allem Interimstrainer Horst Hrubesch "zurückgeben, was er uns mit dem Traum von Olympia ewig vorlebt", erklärte Gwinn. Linder sprach von einem K.o.-Spiel, in dem "wir nur als Gewinner rausgehen können".