1:2 gegen Frankreich: DFB-Frauen müssen um Olympia zittern

Im kleinen Finale um den dritten Platz am kommenden Mittwoch () haben die deutschen Fußballfrauen gegen die Niederlande in Heerenveen die letzte Chance, sich durch einen Erfolg doch noch für die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt zu qualifizieren. Im Finale trifft Frankreich ebenfalls am Mittwochabend auf Spanien, dass die Niederlande im zweiten Halbfinale klar mit 3:0 besiegte.