Auch in der zweiten Hälfte war das deutsche Team sofort am Drücker und spielte nach vorne. Zu Beginn fehlte es Sarai Linder (49.) und Popp (54.) an Präzision im Abschluss. Einen Kopfball von Martina Hegering musste Glodis Viggosdottir mit Hilfe der Latte klären (53.). Während die Isländerinnen offensiv überhaupt nicht in Erscheinung traten, rannte das deutsche Team weiter an, kam aber selten in vielversprechende Abschlusspositionen. Dann hatte Bühl auf der linken Seite zu viel Platz und flankte präzise in die Mitte, wo Lea Schüller per Kopf vollendete (68.).