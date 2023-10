In der Anfangsphase der Partie war die deutsche Mannschaft tonangebend. Schon in der vierten Spielminute gab es die erste Riesenchance für die DFB-Elf, als Klara Bühl mit ihrer Hereingabe von links Lea Schüller fand, die den Ball aus sechs Metern freistehend an die Latte Schoss. Die nächste Chance folgte keine zehn Minuten später – den Schlenzer von Lena Lattwein lenkte Islands Keeperin Telma Ivarsdottir allerdings gerade so rechts vorbei (13.). Immer wieder liefen die deutschen Frauen hoch an, während Ann-Katrin Berger im Tor kaum herausgefordert wurde – zu harmlos gaben sich die Isländerinnen in der Offensive. Torlos ging es für beide Teams in die Kabinen.