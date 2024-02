DFB-Frauen in der Nations League: "Dumm angestellt"

Die erste Niederlage unter Hrubesch – zuvor war er 2018 bei acht Einsätzen und 2023 in vier Begegnungen ungeschlagen geblieben – kommt zur Unzeit: Die erste Chance aufs Olympia-Ticket ist vergeben. Nun muss das Spiel um den dritten Platz gegen die Niederlande in Heerenveen am Mittwoch (ab 20.15 Uhr, live im ZDF ) gewonnen werden, um im Sommer im Zeichen der Ringe in Frankreich mitzuspielen.