Wolfsburgs Sieg kann Mängel im Frauenfußball nicht verdecken

Umzug der Wolfsburgerinnen auf die große Bühne

Mit dem Umzug vom kleinen AOK-Stadion in die benachbarte VW-Arena hatte der VfL Wolfsburg die Flucht nach vorne angetreten. Es macht einfach mehr her, in einem großen Stadion aufzutreten und zu siegen. "In dieser Arena zu spielen, ist etwas Besonderes. Ich genieße es", meinte Lena Oberdorf, eine der Leistungsträgerinnen beim VfL Wolfsburg.