Deutsche Handballerinnen: Olympiaticket fast sicher

Die deutschen Handballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Neu-Ulm gegen Montenegro 28:24 gewonnen. Damit ist ihnen das Ticket für Paris so gut wie sicher.

Angeführt von einer überragenden Torfrau Katharina Filter und einer treffsicheren Julia Maidhof haben Deutschlands Handballerinnen auch das zweite Olympia-Qualifikationsspiel gewonnen und das Paris-Ticket damit nahezu sicher in der Tasche.

Nach dem 28:24 (11:7) gegen den EM-Dritten Montenegro in Neu-Ulm weist das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch 4:0 Punkte auf und darf mit der ersten Olympia-Teilnahme seit 2008 planen.

Deutsches Team startet nervös

Sollte Außenseiter Paraguay das anschließende Spiel gegen Slowenien am Samstag nicht gewinnen, wäre die Qualifikation der DHB-Auswahl für die Sommerspiele schon vor dem Turnierabschluss gegen die Südamerikanerinnen am Sonntag (13.30 Uhr/ARD) perfekt. Anderenfalls reicht gegen Paraguay schon ein Punkt, um das große Ziel zu erreichen.

"Es ist wichtig, dass wir diesen Schritt machen. Für die Mannschaft und die gesamte Sportart", sagte Gaugisch vor dem Duell mit Montenegro. Doch seine Schützlinge begannen nervös. Anders als beim überzeugenden 31:25-Auftaktsieg gegen Slowenien gelang im Angriff nicht viel und in den ersten sieben Minuten nur ein Tor.

Filter hält, Maidhof trifft

Ihre Teamkolleginnen standen in der Defensive zwar kompakt, taten sich in der Offensive aber schwer. Zum Glück bewies Maidhof große Nervenstärke und verwandelte in der Anfangsviertelstunde alle vier Siebenmeter.