Olympisches Dorf: Wer profitiert vom Glanz der Paris-Spiele?

Shamir Ghulam Ali ist mit seiner Frau Joy nach Saint-Ouen gezogen. Er lebt und arbeitet als Gründer eines Start-ups in der modernen Siedlung mit hübschen Cafés, Biomarkt und breiten Fahrradwegen. "Saint-Ouen ist "the place to be". Wir sind nur zwei U-Bahn-Stationen vom Nationalstadion entfernt. Hier bei uns gibt es viel zu entdecken und es gibt soziale Durchmischung" , sagt Ghulam Ali.