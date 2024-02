Eiffelturm seit Sonntag nach Streik wieder offen

Nach sechstägiger Schließung wegen eines Streiks von Angestellten hat der Eiffelturm am Sonntag wieder für Besucher aufgemacht. Die Gewerkschaften, die zu den Arbeitsniederlegungen am historischen Wahrzeichen der französischen Hauptstadt aufgerufen hatten, erzielten am Samstag eine Einigung mit der Betreibergesellschaft Sete.