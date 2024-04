Olympia 2024: Deutsche Handball-Frauen kämpfen um ihr Ticket

Die Olympischen Spiele , sagt Emily Bölk, kenne sie bisher "leider nur aus Erzählungen". Ihre Mutter Andrea, Weltmeisterin von 1993, hatte 1992 in Barcelona und 1996 in Atlanta die deutschen Farben unter den olympischen Ringen vertreten und damals auch einige Andenken mitgebracht. Mit diesen Dingen sei sie als Kind in Buxtehude aufgewachsen, sagt Bölk, sie bekomme Gänsehaut, wenn sie nur an Olympia denke.