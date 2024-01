Handball-EM 2024: Frankreich krönt sich zum Europameister

Frankreichs Handballer haben zum vierten Mal den europäischen Handball-Thron bestiegen. Der WM-Rekordsieger besiegte Dänemark im hochklassigen Endspiel-Krimi nach Verlängerung. 28.01.2024 | 6:22 min

Frankreichs Handballer haben zum vierten Mal den europäischen Handball-Thron bestiegen. Der WM-Rekordchampion besiegte Weltmeister Dänemark im hochklassigen Endspiel-Krimi von Köln am Sonntag mit 33:31 (27:27, 14:14) nach Verlängerung und bescherte Superstar Nikola Karabatic damit einen glorreichen Abschied von der EM-Bühne.

Vierter EM-Titel für Frankreich

Bereits in den Jahren 2006, 2010 und 2014 hatten die Franzosen jeweils auf europäischer Ebene triumphiert - bei jedem Titel stand Karabatic auf dem Parkett.

Nikola Karabatic in der ARD

Es ist unglaublich - gegen so eine starke Mannschaft und nach so einer Verlängerung. Heute ist Zeit zu feiern.

Bester französischer Werfer vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena war Kreisläufer Ludovic Fabregas mit acht Treffern. Zum Matchwinner avancierte auch Samir Bellahcene, der Torhüter vom THW Kiel zeigte in der Verlängerung etliche Paraden. Für die Dänen trafen Mikkel Hansen (9 Tore) und der Berliner Mathias Gidsel (8) am häufigsten.