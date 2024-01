Ungarn hat in der Hauptrundengruppe I gegen Kroatien gewonnen. Die Ungarn gingen in Köln früh in der Partie mit vier Toren Vorsprung in Führung. Auch zur Halbzeit lagen sie mit 14:13 vorne. Kroatien konnte in der zweiten Hälfte gleichziehen und sogar kurzzeitig in Führung gehen. Am Ende reichte es aber nicht. Ungarn gewann mit 29:26.