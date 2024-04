Auftakt Olympia-Quali: DHB-Frauen besiegen Slowenien

Mit einem weiteren Sieg gegen den EM-Dritten Montenegro kann die DHB-Auswahl bereits am Samstag das Ticket zu den Sommerspielen in Paris perfekt machen. Weiterer Gegner deutschen Handballerinnen ist Außenseiter Paraguay am Sonntag. Um sich das Olympia-Ticket zu sichern, muss das deutsche Team mindestens Turnier-Zweiter werden.