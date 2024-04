175 Jahre Frauenzeitschrift: Was hat Feminismus gebracht?

Miriam Beblo, Professorin an der Universität Hamburg für VWL und Geschlechtergleichheit beobachtet, dass die Sorgearbeit meist noch Frauensache ist. "Faktisch sind es häufiger die Frauen, die in Elternzeit gehen beziehungsweise eine längere Auszeit nehmen und danach häufiger in Teilzeit zurückkehren", so Beblo. Das verringere ihre langfristigen Einkünfte und wirtschaftliche Teilhabe