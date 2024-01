Gender-Pay-Gap: Frauen verdienen 18 Prozent weniger

Einen großen Teil des Lohnunterschieds erklärt das Bundesamt mit strukturellen Gründen: So arbeiten Frauen häufiger in Branchen und Berufen, in denen schlechter bezahlt wird. "Außerdem sind sie häufiger in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt als Männer, was ebenfalls mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einhergeht", erklärten die Statistiker. 64 Prozent der Verdienstlücke lassen sich demnach so erklären.