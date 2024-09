Soziologin: "Täter ist der Mann von nebenan"

Weil er seine Frau jahrelang sediert und von anderen Männern vergewaltigen lassen hat, steht ein Mann in Avignon vor Gericht. Die Scham liegt bei den Tätern, das findet auch die Betroffene.

"La honte doit changer du camp". Auf Deutsch: "Die Scham muss die Seite wechseln". Diesen Spruch skandieren viele Frauen in Frankreich immer und immer wieder - auf Kundgebungen in Marseille, Rennes, Paris - und vor dem Gerichtsgebäude von Avignon. Sie solidarisieren sich mit Gisèle Pelicot. Über 10 Jahre hinweg hat ihr Mann sie unter Einfluss von Schlafmitteln vergewaltigt.

Der Mann hat sich zu seiner Schuld bekannt. Mit ihm müssen sich 50 Männer im Prozess verantworten, die sich ebenfalls an Gisèle Pelicot auf "Einladung" ihres Ehemannes vergangen haben. Mehr als 20 weitere mutmaßliche Täter haben die Ermittlerinnen und Ermittler nicht ausfindig machen konnten.

Gisèle Pelicot trägt Vergewaltigungsprozess öffentlich aus

"Noch immer glauben viele Männer, dass sie Sexualverbrechen begehen können, weil sie nicht entdeckt werden und unbestraft davonkommen", sagt Elsa Labouret vom französischen Kollektiv "Feminismus wagen". Gisèle Pelicot hat sich bewusst dazu entschieden, den Prozess öffentlich auszutragen. So lässt sie ganz Frankreich wissen, welches Martyrum sie jahrelang durchlebte.

"Wir fordern, dass EU-weit Einvernehmlichkeit ausschlaggebend dafür ist, ob ein Sexualakt eine Vergewaltigung ist oder nicht", so Kristina Lunz, Aktivistin für feministische Außenpolitik.

Soziologin: Fall in Avignon entblößt patriarchale Strukturen

So beispiellos das Ausmaß der Verbrechen an Pelicot sind, so sehr stünden sie exemplarisch für ein gesamtgesellschaftliches Problem, sagt Clara Le Gallic-Ach. Die Soziologin der Universität "Sciences Po Paris" sieht hinter den Sexualdelikten patriarchale Strukturen: