Vergewaltigungsfall in Frankreich: "Schlimmer geht es nicht"

Weil er seine Frau jahrelang sediert und von anderen Männern vergewaltigen lassen haben soll, steht ein Mann in Avignon vor Gericht. Das Opfer sieht die Scham bei den Tätern.

In Avignon steht ein Rentner vor Gericht, der seine Frau, Gisèle P., sediert und zur Vergewaltigung angeboten haben sol l. Gisèle P. erfuhr erst vor vier Jahren davon. Nun der Prozess.

"Der Körper vergisst nicht"

Wenn Opfer, so wie in der Provence Gisèle P., betäubt würden, bewahre sie das keineswegs vor Schaden. "Was der Körper einmal erlebt hat, das vergisst er nicht mehr: Das Trauma ist im Nervensystem eines Menschen gespeichert", sagte der Traumatologe.