Ärztin stirbt nach Vergewaltigung: Medizinerstreik in Indien

In der indischen Metropole Kolkata ist eine Ärztin in einem Krankenhaus vergewaltigt und ermordet worden. Das Entsetzen ist groß - Mediziner rufen nun landesweit zu Streiks auf.

In Indien hat ein landesweiter Streik von Ärzten begonnen. Hintergrund ist der Tod einer jungen Ärztin, die während ihres Dienstes im Krankenhaus vergewaltigt wurde und starb. 17.08.2024 | 0:22 min

Wut und Trauer in der Ärzteschaft, Entsetzen in der Gesellschaft: Der gewaltsame Tod einer jungen Ärztin in Ausbildung hat in Indien eine neue Welle von Protesten ausgelöst. Es ist eine weitere Vergewaltigung, die das bevölkerungsreichste Land der Welt erschüttert. Erst im Jahr 2022 wurden mehr als 31.000 Vergewaltigungsfälle gemeldet.

Nun erreicht der Protest eine neue Dimension: An diesem Samstag wollen Ärzte landesweit ihre Arbeit für 24 Stunden niederlegen. Notdienste sollten jedoch nicht betroffen sein, hieß es von der Indian Medical Association.

Die Demonstrierenden fordern sicherere Arbeitsbedingungen - und eine Bestrafung des Täters oder der Täter.

Vergewaltigung von Frauen ist in Indien eine der häufigsten Straftaten. Um eine Lizenz zu erhalten, müssen etwa Taxi- und Rikschafahrer Benimmkurse besuchen. 20.03.2024 | 6:27 min

Autopsie weist Spuren sexueller Gewalt nach

Das schon lange schwelende Problem wurde einmal mehr aktuell, als die Leiche der 31-jährigen Ärztin in Ausbildung am Freitagmorgen vergangener Woche gefunden wurde - in einem Seminarraum ihres Krankenhauses in der Millionenstadt Kolkata. Die Frau soll dort nach einer langen Schicht geschlafen haben.

Ihr Körper wies viele Verletzungen auf, eine Autopsie wies Spuren sexueller Gewalt nach. Die Polizei nahm bislang einen Verdächtigen fest.

Indien ist für Frauen eines der gefährlichsten Länder der Welt. Übergriffe im öffentlichen Raum gehören zum Alltag. Erziehungskurse sollen Männer jetzt zum Umdenken bringen. 05.10.2022 | 6:38 min

Stimmen aus der Ärzteschaft berichteten, die Obduktion deute auf eine Gruppenvergewaltigung hin. Inzwischen wies das Oberste Gericht Kolkatas eine indische Bundespolizeibehörde an, die Ermittlungen zu übernehmen.

Viele Ärzte werden angegriffen

Die Berichte richteten die Aufmerksamkeit auf gleich zwei große Probleme: Zum einen erleben Mediziner auf dem Subkontinent immer wieder Gewalt am Arbeitsplatz. Berichte häufen sich, wonach Angehörige handgreiflich werden - gerade wenn Patienten sterben.

Bis zu 75 Prozent der Ärzte seien etwa Drohungen und körperlichen Übergriffen ausgesetzt, hieß es in einer Studie der Indian Medical Association von 2019.

In Afghanistan haben Frauen unter der Herrschaft der Taliban kaum noch Rechte. Protestieren sie dagegen, drohen Verhaftung und Folter. Viele sehen als einzigen Ausweg die Flucht. 17.07.2024 | 6:00 min

Zum anderen ist auch Gewalt gegen Frauen in dem patriarchisch geprägten Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern verbreitet. Nach offiziellen Daten wird in Indien jede Viertelstunde ein neuer Vergewaltigungsfall gemeldet. Die tatsächliche Zahl dürfte dabei deutlich höher sein, wie Frauenrechtlerinnen immer wieder betonen. Aber das Stigma ist so groß, dass viele Opfer lieber schweigen.

Misstrauen gegenüber Polizei

Dringen allerdings besonders brutale Fälle sexueller Gewalt an die Öffentlichkeit, ist die Aufmerksamkeit groß - vor allem seit der Gruppenvergewaltigung einer 23-jährigen Studentin in einem fahrenden Bus in der Hauptstadt Neu-Delhi vor zwölf Jahren. Sie starb später in einem Krankenhaus.

Auch damals gab es Massenproteste, was zu einer Verschärfung der Gesetze führte. Die vier Täter starben sieben Jahre später am Galgen.

Trotzdem trauen viele Inderinnen der Polizei und dem Justizsystem weiterhin nicht - besonders wenn sie einer tiefen Kaste angehören. Viele Fälle bleiben jahrelang liegen, manche Verdächtige kommen gar auf Kaution frei. Deshalb beteiligten sich zuletzt auch viele Frauen an den Protesten.

Frauen in Guwahati demonstrieren wegen des gewaltsamen Todes einer jungen Ärztin in einem Krankenhaus in Kolkata letzte Woche. Quelle: AP

Sie marschierten etwa in der Nacht zum Donnerstag, dem Tag der indischen Unabhängigkeit von den ehemaligen britischen Kolonialherren, und forderten ein Leben ohne Angst.

Premier registriert die Wut der Masse

Premierminister Narendra Modi griff den Fall in seiner Rede am Unabhängigkeitstag indirekt auf. "Die breite Masse ist wütend", sagte der 73-Jährige.

Unser Land, unsere Gesellschaft und unsere Regionalregierungen müssen das ernst nehmen. Verbrechen gegen Frauen sollten mit einer größeren Dringlichkeit untersucht werden. Premierminister Narendra Modi

