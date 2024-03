Internationaler Frauentag: Die Geschichte zur Rolle der Frau

Bei der Erforschung prähistorischer Zeit hat es in den vergangenen Jahren große Fortschritte gegeben. Da man heute Funde durch Künstliche Intelligenz oder moderne DNA-Analyse genauer interpretieren kann, weiß die Archäologie inzwischen viel mehr über das Leben unserer Vorfahren als früher.



Daher ist heute auch mehr über die Rolle von Frauen bekannt. Sie versorgten nicht nur den Nachwuchs und sammelten Beeren, wie lange Zeit dargestellt. Frauen waren auch sehr aktiv an der Jagd beteiligt. Heute gibt es viele Hinweise darauf, dass der Mensch den Großteil seiner Geschichte in weitgehend gleichberechtigten Gesellschaften gelebt hat.



Ungleichheit und Patriarchat entstanden vor allem mit dem Beginn der Sesshaftigkeit, die in vielerlei Hinsicht einen großen Einschnitt in der Menschheitsgeschichte darstellt.



Die Venus von Willendorf ist eine rund 11 cm große Frauenplastik aus Kalkstein, die etwa 29.500 Jahre alt ist. Sie wurde 1908 in der Nähe von Willendorf in Österreich zufällig entdeckt. Seitdem ist die Venus von Willendorf ein Star. Zu sehen ist sie im Naturhistorischen Museum Wien.