Stadt in der Schweiz führt Menstruationsurlaub ein

Eine Premiere für die Schweiz. In Zürich und Lausanne liegen ähnliche Vorschläge auf dem Tisch - die Städte testen den Menstruationsurlaub in einem Pilotprojekt. Spanien hat das Recht auf freie Tage bei starken Regelschmerzen seit letztem Juni gesetzlich verankert, in einigen asiatischen Länder gibt es den Menstruationsurlaub schon seit vielen Jahren.