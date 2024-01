Bündnis Sahra Wagenknecht: Scharfe Kritik in die Europawahl

Der Programmentwurf für die Europawahl übt scharfe Kritik an der Europäischen Union und fordert unter anderem eine Abkehr von der bisherigen EU-Klimapolitik. "Die EU in ihrer aktuellen Verfassung schadet der europäischen Idee", heißt es darin. Kritisiert wird unter anderem eine "Regelungswut der EU-Technokratie". Gegebenenfalls solle sich Deutschland an EU-Regeln nicht halten, "wenn sie wirtschaftlicher Vernunft, sozialer Gerechtigkeit, Frieden, Demokratie und Meinungsfreiheit zuwiderlaufen".