Bündnis Sahra Wagenknecht: Wenig Programm, viel Perspektive

Das in Berlin vorgestellte "Bündnis Sahra Wagenknecht" wird bereits bei den Europawahlen antreten. Die Namensgeberin warf der Ampel-Koalition "Arroganz und Unfähigkeit" vor. 08.01.2024 | 1:42 min

Programmatisch bleibt man vorerst vage

Mit ihrer neuen Partei will Wagenknecht eine links-konservative Repräsentationslücke schließen, erklärt Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer. 08.01.2024 | 6:52 min

Programmatisch allerdings bleibt die BSW-Spitze am ersten Tag vage: Man orientiere sich am Gründungsappell. Der ist gerade mal vier Seiten lang und trägt Überschriften wie "Wirtschaftliche Vernunft", "Soziale Gerechtigkeit", "Frieden" und "Freiheit". Ein Parteiprogramm solle erst bis zur Bundestagswahl mit sogenannten Expertenräten ausgearbeitet werden.

BSW braucht langfristig mehr als ihren Star Sahra Wagenknecht

Die Pressekonferenz zur Parteigründung in ganzer Länge. 08.01.2024 | 132:49 min

Wenn die Partei bundesweit erfolgreich sein will, braucht sie allerdings eine solide Organisation jenseits ihres Stars Sahra Wagenknecht: Menschen, die sich in Landesverbänden engagieren, sich gemeinsam auf Statuten und Programme einigen. An dieser Hürde war Wagenknecht mit ihrer Bewegung "Aufstehen" vor fast fünf Jahren schon einmal gescheitert.

Kontrolliertes Wachstum und Listen mit "kompetenten Menschen"

Jetzt will BSW in einem ersten Schritt 450 neue Parteimitglieder aufnehmen. Weitere Interessenten könnten sich zunächst als Unterstützer registrieren lassen. Man wolle kontrolliertes Wachstum, betont Wagenknecht, und nicht die Falschen aufnehmen.

Sahra Wagenknecht und neun weitere Abgeordnete wollen eine neue Gruppe im Bundestag bilden. 12.12.2023 | 0:46 min

Einen direkten Wechsel von der AfD zur BSW werde es nicht geben. Für die drei ostdeutschen Landtagswahlen in Thüringen Sachsen und Brandenburg in diesem Herbst zeigt sich Wagenknecht zuversichtlich: Die Partei werde es schaffen, Listen mit lauter kompetenten Menschen aufzustellen. Schließlich sei ja auch eine Regierungsbeteiligung in den Ländern nicht ausgeschlossen.

Derzeit ist allerdings Wagenknecht die einzige Ostdeutsche im Spitzenteam, und die BSW-Namensgeberin selbst will bei keiner Wahl in diesem Jahr antreten: Sie sehe ihren Platz im Bundestag, dort müsse BSW zunächst konsolidiert werden. Nach der Bundestagswahl könne der Name "Bündnis Sahra Wagenknecht" dann in einen von ihrer Person unabhängigen geändert werden – die Partei solle es schließlich auch in dreißig Jahren noch geben.