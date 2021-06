Gendern - Wahn oder Wissenschaft?

Auch in der medizinischen Forschung wird geschlechtsbedingte Diversität bisher zu wenig berücksichtigt - und das betrifft nicht nur die Frauen. Beispielsweise zeigen Studien, dass Männer ein deutlich höheres Risiko haben, an Virus-Erkrankungen zu sterben - so auch an Covid-19. Für Forschende wird immer deutlicher, welche Bedeutung die geschlechtsspezifische Physiologie hat, und wie groß die Unterschiede auch im Immunsystem sind.