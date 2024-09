Widerstand gegen Gleichstellung | Terra-X-Kolumne

Männlichkeitsbilder und ihre radikalisierende Kraft

Männlichkeitsideologie als Nährboden für Autoritarismus und Antifeminismus

Bildung als Schutz vor männlichkeitsideologischer Radikalisierung

Ohne diese Erkenntnisleistung kann männliche Sozialisation dafür sorgen, dass Männer glauben, gar nicht privilegiert zu sein. Diese Illusion einfühlsam, aber bestimmt zu dekonstruieren, wäre die zentrale Präventionsbotschaft, um männlichkeitsideologischer Radikalisierung vorzubeugen. Das gehört in den schulischen Bildungskanton. Dazu sind die Entscheidungsträger*innen in der Bildungspolitik jedoch noch nicht bereit.

Wie wird aus Streit in der Partnerschaft Gewalt, und was hat das mit Männlichkeitsidealen zu tun? Psychologe Leon Windscheid trifft gewalttätige Männer und sucht nach Ursachen.

Männerpositionen zu Geschlechterfragen: Progressiv, rückwärtsgewandt und die kritische Mitte

So befinden wir uns in einer entwicklungsoffenen Situation. Die Daten zeigen: Etwa ein Drittel der Männer sind geschlechterpolitisch progressiv. Sie suchen Wege, um gern und fair Mann zu sein. Ein Drittel ist im Rückwärtsgang und will die Errungenschaften der Frauenbewegung rückgängig machen. Entscheidend ist das mittlere Drittel: Sie sind theoretisch für Gleichstellung, wehren aber praktisch jede Auseinandersetzung mit Männlichkeit, Privilegien und Patriarchat ab. Dass sie für ihr Festhalten an männlichen Privilegien kritisiert werden, erleben sie als Kränkung.