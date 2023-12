Russland: Soldatenmütter und Frauen im Protest gegen Putin

Annas Ehemann kämpft für Russland in der Ukraine . Seit gut einem Jahr ist er einer von 300.000 Mobilisierten. Eigentlich darf sie nicht über den Krieg und die Armee sprechen, mit ausländischen Medien schon gar nicht. Doch Anna, die nicht wirklich so heißt, will nicht mehr schweigen. Wir sind irgendwo in Russland, in einer Stadt, deren Namen wir nicht nennen können, haben für das Interview eine Wohnung gemietet. Es soll nicht erkennbar sein, wer und wo sie ist. Denn sie riskiert viel.