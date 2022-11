Doch warum wurden für das Treffen ausgerechnet Frauen engagiert, die fast schon prominent sind und die man dadurch leicht dem Regime zuordnen kann? "Inzwischen gibt sich der Kreml nicht mal mehr Mühe, das zu verschleiern - das richtet sich an ein Publikum in Russland, das älter ist. Menschen, die ihre Informationen vor allem aus dem Fernsehen beziehen. Denen so was nicht unbedingt auffällt." Dennoch sei der Auftritt letztendlich ein Zeichen, dass Putin unter Druck stehe, so Lange.