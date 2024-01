Nobelpreisträgerin im ZDF: "Putin braucht Frieden nicht"

Sehen Sie hier das Interview mit Oleksandra Matwijtschuk in voller Länge. 31.01.2024 | 4:09 min

Nobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk dokumentiert seit vielen Jahren Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine

... sie ein Sondertribunal gegen Russland einrichten will:

"Sie entführen ukrainische Kinder nach Russland, sie verbannen die ukrainische Sprache und Kultur. Sie rauben, sie vergewaltigen, sie töten. Sie halten die zivile Bevölkerung fest in ihren Gebieten."

Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine vor knapp zwei Jahren hat sich in dem Land viel verändert. ZDF-Korrespondent Armin Coerper berichtet über die Lage im Donbass. 30.01.2024 | 4:39 min

Teil meiner Arbeit ist, ein Sondertribunal gegen Russland ins Leben zu rufen, um Putin und all seine Mittäter zur Rechenschaft zu ziehen.

"Wir stehen am Anfang eines Prozesses und wir haben ein erstes Zeichen dafür, dass diese Straflosigkeit aufhört", sagt Matwijtschuk. Sie meine damit den "Haftbefehl des internationalen Gerichtshofs gegen Wladimir Putin und seine Mittäter".

Sie werden aus besetzten Gebieten verschleppt und russischer Propaganda ausgesetzt, um ihre ukrainische Identität zu vergessen. Wie geht es den Kindern, die heimkehren konnten? 22.01.2024 | 1:40 min

... die Ukraine dankbar für die internationale Unterstützung sei:

Die Ukraine sei "dankbar für jede internationale Unterstützung". Das Problem sei, dass es eine extreme Verzögerung bei den Waffenlieferungen gebe, "die die Ukraine so dringend braucht, um sich gegen die russische Aggression zu wehren".

"Und all diese Verzögerung hat unglaublich viele Todesfälle auf dem Schlachtfeld bedeutet und auch Tote in den besetzten Gebieten, in der Zivilbevölkerung", sagt Matwijtschuk.