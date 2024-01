auslandsjournal - die doku: Der Kampf der Frauen vom 15. Februar 2024

Zwei Jahre Krieg in der Ukraine haben das Leben auf den Kopf gestellt. In "auslandsjournal – die doku" richtet Autorin Anne Brühl den Blick gezielt auf das Leben der Frauen im Land.



Sie arbeiten als Soldatinnen, Ärztinnen, Familienmütter – die das Land am Laufen halten, auch in Kriegszeiten. Die den russischen Angriffen etwas entgegensetzen, die mit ihren Familien um die Zukunft ringen. Eine friedliche Zukunft für eine unabhängige Ukraine.



Zwei Jahre dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bereits. Und es sind auch die Frauen, die einen Großteil der Last dieses Krieges tragen: als Soldatinnen, auch direkt an der Front – rund 40.000 Frauen kämpfen aktiv in den ukrainischen Streitkräften. Als Ärztinnen, die unter schwierigsten Bedingungen ihre Patienten weiter betreuen. Als Mütter, die ihre Familien versorgen müssen – und ihre Kinder schützen gegen permanente russische Angriffe. Und die Familien zusammenhalten, die unter dem Trauma des Krieges leiden.



Ein Blick auf die Frauen der Ukraine, die weitermachen, weiterleben wollen – und ihrem Land eine Zukunft geben: im Krieg und für die Zeit danach.